El departamento de Defensa de EEUU pasa a llamarse de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la madrugada de ayer el cambio de nombre del departamento de Defensa del país norteamericano a departamento de Guerra, antigua denominación que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría. “Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el regreso de la entidad a su antiguo nombre. El mandatario justificó el cambio, previsto desde hace unas semanas, porque, según advirtió, bajo ese nombre Estados Unidos “obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares” y agregó que su decisión permite “abrazar ese gran linaje”. En esta línea, el secretario a cargo de la cartera, Pete Hegseth, insistió en que “no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero” del Ejército de EEUU.

Momentos después de la firma del cambio de nombre, que Trump no supo contestar si deberá ser avalada por el Congreso, el sitio web del departamento actualizó su nombre y oficiales del Ejército hicieron el cambio de las letras del letrero del muro de la fachada del Pentágono para colocar el título de: “departamento de Guerra”.

Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, prometió a Trump que “el departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables”. “Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”, agregó.

Trump amenaza a la UE con más aranceles por la multa a Google

Trump criticó el viernes la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea contra el gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas y amenzó con más aranceles. “Me veré obligado a iniciar un procedimiento de la sección 301 para anularlas”, dijo, en referencia a la solicitud de una investigación sobre si un gobierno extranjero está realizando prácticas comerciales que perjudican a la economía de EEUU y que, de así determinarlo, puede imponer aranceles adicionales.