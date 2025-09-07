Tellado llama a “cavar la fosa” del Gobierno y Sánchez carga contra él

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó ayer que en este curso político se puede “cavar la fosa donde reposarán los restos” de un Gobierno que “nunca debió haber existido”. Esto provocó la indiganción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cargó contra él afirmando que sus declaraciones eran “una apelación encubierta a la violencia” y “un insulto” a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil. “Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia”, expresó en X el jefe del Ejecutivo. Para Sánchez, esta es “una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha” y de que “no tiene nada positivo que aportar a nuestro país”. Contra el mensaje del popular estallaron también otros miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE, Sumar, Podemos y otros partidos de izquierdas, que pidieron la dimisión del secretario general del PP. Tellado respondió a la tromba de críticas acusando a Sánchez de “crear una falsa polémica” y sembrar “el enfrentamiento entre españoles”, con, a su juicio, una “burda” manipulación, aunque “el ‘Francomodín’ ya no da más de sí”.

Tellado hizo esas afirmaciones en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra, donde también advirtió de que el el año judicial para el PSOE no empezó este viernes, sino que lo hará “el miércoles cuando veamos sentada en los juzgados a Begoña Gómez”, y seguirá con otras causas como las del propio fiscal general del Estado o la del caso Koldo y los “hijos políticos de Santos Cerdán”. El popular también acusó el Ejecutivo de ser “mendicante y arrodillado” ante “prófugos de la Justicia, condenados por pertenencia a banda armada y radicales de todo pelaje que le mantienen la respiración asistida”.