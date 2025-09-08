Trump: “Chicago descubrirá por qué se llama Departamento de Guerra”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el sábado en su plataforma Truth Social una imagen que hacía referencia a la película Apocalypse Now. En ella aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, varios helicópteros y llamaradas. “Me encanta el olor a deportaciones en la mañana... Chicago va a descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, escribió Trump en la publicación, al hacer referencia al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa. Esto después que el Pentágono se esté planteando desplegar militares de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen y la inmigración ilegal. Sin embargo, el presidente norteamericano matizó ayer su mensaje y aseguró que su gobierno “va a limpiar” sus ciudades y negó que vaya a haber un conflicto bélico con Chicago. “No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”, aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el llamado zar de la frontera de EEUU, Tom Homan, aseguró en una entrevista en el programa de la cadena CNN que la publicación de Trump fue “sacada de contexto”. Según Homan, el presidente se refería a que su Gobierno “va a entrar en guerra con los carteles criminales, los inmigrantes ilegales y las amenazas a la seguridad pública”.Anticipó que el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago podría producirse esta misma semana, pero no dio más detalles al ser una información “sensible”.

Previamente, el gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, llamó al presidente de Estados Unidos “dictador”, después de que este pusiera sobre la mesa la posibilidad de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago para acelerar la detención y deportación de migrantes sin documentación.

“El presidente de Estados Unidos amenaza con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. No es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se intimidará por un aspirante a dictador”, publicó Pritzker en un mensaje difundido a través de redes sociales.