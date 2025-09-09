Feijóo dice que el rey “entendió” su plante del arranque del Año Judicial

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “lucrarse” de la prostitución “durante varios años” —en alusión a los negocios de su suegro en saunas— y resaltó que, por lo tanto, no tiene “legitimidad” para hablar de su abolición. Ante la ley que prepara el PSOE contra la prostitución, dijo que la posición de su partido es “clarísima” a “favor de abolir la trata”. En una entrevista en Tele 5, afirmó que “el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición”. Explicó que esa fue la reacción de Felipe VI cuando le informó de que no acudiría a la apertura del Año judicial por la presencia del fiscal general del Estado imputado. Insisitió en que, como líder de la oposición, no tenía obligación constitucional de asistir y aseguró que volvería a actuar del mismo modo. El PSOE, según afirmó su portavoz, Montse Mínguez, considera que el hecho de que el líder del PP haya revelado su conversación con el rey “es una muestra más de su falta de institucionalidad”.

Por otro lado, el PP nacional negó que Feijóo haya tenido “vocación de insultar a nadie” al emplear la frase ‘Me gusta la fruta’ para acompañar un vídeo que difundió en redes sociales en el que aparecía en la celebración de de su cumpleaños cantando Mi limón, mi limonero y desvinculó esa expresión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.