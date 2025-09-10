La flotilla con ayuda para Gaza denuncia un segundo ataque con un dron a una embarcación en Túnez

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La Global Sumud Flotilla ha denunciado que una segunda embarcación ha sido "atacada" por un dron mientras estaba atracada en aguas de Túnez, según ha informado a través de un comunicado. Se trata del segundo ataque denunciado por la Flotilla en 48 horas.

Según relatan los organizadores, el barco 'Alma', que navegaba bajo bandera británica, ha sufrido daños por el incendio posterior a la cubierta superior. A pesar de todo, explican que no hay heridos y que tanto la tripulación como los pasajeros están "fuera de peligro". La Global Sumud Flotilla ha afirmado que estos hechos son "un intento orquestado por distraer y frustrar" la misión, pero han asegurado que ellos seguirán sin inmutarse.

"Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y firmeza", han manifestado a los organizadores.