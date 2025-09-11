Las protestas contra las medidas de austeridad no logran paralizar Francia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Bloqueemos todo, el heterogéneo movimiento de protesta contra los ajustes anunciados por el Gobierno galo, no logró paralizar ayer a una Francia blindada con 80.000 policías, pero sí atrajo a 175.000 manifestantes, más que lo esperado, en una jornada salpicada de puntuales altercados en las grandes ciudades. En su balance provisional, el Gobierno francés informó del arresto de al menos 473 personas y de la participación de 175.000 manifestantes (más de los 100.000 esperados) en casi mil actos y concentraciones celebrados en todo el país. Los grandes sabotajes en infraestructuras esenciales, como las energéticas, no se produjeron, aunque sí hubo acciones de boicot puntuales en algunas líneas de tren, como el tramo entre Toulouse y Auch, así como intentos de invadir las líneas férreas en la estación del Norte de París. Los activistas también lograron cortar temporalmente autopistas y rondas de circunvalación de las grandes ciudades como París, Lyon, Marsella o Rennes. En la frontera con Catalunya las afectaciones fueron mínimas.

Los manifestantes se habían movilizado, en un primer momento, contra el paquete de recortes que el Gobierno del anterior primer ministro François Bayrou preparaba para 2026 para reducir el alto endeudamiento del país y cumplir con los compromisos presupuestarios con la UE. Sin embargo, este mismo lunes, Bayrou cayó y ayer mismo tomó posesión del cargo un nuevo jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, un macronista salido de las filas conservadoras fiel colaborador del presidente francés, Emmanuel Macron. Lecornu no dio pistas de qué tipo de medidas quiere poner en marcha en su proyecto presupuestario que debe presentar antes de acabar octubre.