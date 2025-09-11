Una gran ‘senyera’ preside la Diada en el Parlament

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Parlament dio ayer el pistoletazo de salida a los actos institucionales de la Diada con la izada de una gran senyera de 54 metros cuadrados que se ha colocado en un asta de 25 metros de altura en uno de los laterales de la fachada de la Cámara catalana, frente a la plaza de Joan Fiveller del Parc de la Ciutadella, y quedará instalada de forma permanente. Con la decisión de la Mesa de recuperar el acto de izada, la Cámara quiere dar solemnidad e importancia a este símbolo, como hizo el expresident Pasqual Maragall, cuando en 2004 introdujo cambios en la celebración. El acto contó entre sus asistentes con una amplia representación política e institucional, con los miembros del Govern y la Mesa del Parlament; además del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; los expresidents Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, y expresidentes del Parlament y exconsellers.