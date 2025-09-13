Illa dice que es ‘cuestión de tiempo’ que el catalán sea oficial en la UE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se mostró convencido ayer de que el catalán será oficial en la Unión Europea “más pronto que tarde”. Así lo dijo en un acto de la delegación del Govern en París para conmemorar la Diada, que “sirve para celebrar la identidad y la personalidad política de Catalunya”.

Illa consideró “un error” que “algunos partidos” se opongan a la oficialidad en las instituciones europeas de la lengua catalana, además del euskera y del gallego, porque “afecta a 20 millones de ciudadanos españoles”. Asimismo, aseguró que el Gobierno está “comprometido” y que alcanzar el objetivo es “cuestión de tiempo”.

En relación al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en las aulas, el president afirmó que defenderán el modelo vigente, “y si es necesario hacer ajustes menores, los haremos”.

Sobre el descenso del uso de hablantes, Illa manifestó que “afirmar que el catalán pierde terreno no es la mejor estrategia para promover su aprendizaje”. “La gente quiere aprender idiomas que sean útiles”, declaró. Durante su discurso, Illa también reiteró las reivindicaciones del Govern de “una Catalunya abierta, acogedora y plural”, y advirtió de que “se ha puesto de moda señalar las diferencias de manera agresiva”.

Antes de la ceremonia, Illa se reunió con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Ambos pusieron las políticas públicas, sobre todo en relación con la vivienda y pensiones, como “antídotos” para frenar a los discursos de la extrema derecha, en especial de Vox y Aliança Catalana.

Diferencias irreconciliables

Diez días después del encuentro entre Illa y el expresident Carles Puigdemont en Bélgica, cuyo contenido no ha salido a la luz, ambos siguen evidenciando las diferencias políticas que les separan. Illa constató que tienen “puntos de vista muy distintos”, mientras que Puigdemont afirmó que el actual jefe del Executiu quiere una Catalunya “dependiente y sometida”. “Quiero una Catalunya donde todo el mundo tenga el deber de saber catalán, que pueda gestionar sus impuestos, y que sea independiente y libre”, manifestó el líder de Junts.