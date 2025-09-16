EEUU ataca otra lancha con presuntos narcos venezolanos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

EEUU atacó ayer una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump. Por su parte, el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela está “más preparada” para una “lucha armada”, en caso de que el país fuera agredido por EEUU, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.