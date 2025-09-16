Junts liga la estabilidad de Sánchez a la acción del PSC en el Parlament

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, avisó ayer al PSOE de que “pasarán cosas” si los socialistas no alinean sus discursos y estrategias en Catalunya, Madrid y Suiza, y que esto se empezará a ver en el debate de política general en el Parlament los días 7, 8 y 9 de octubre. “Puigdemont ya dijo hace semanas que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora y, posiblemente, empezarán a pasar en el marco del debate de política general en el Parlament, porque no se puede construir en Suiza y destruir en Catalunya”, afirmó desde Waterloo, en el marco de unas jornadas de trabajo del grupo en el inicio del curso parlamentario.

Según Sales, no tolerarán más que el PSC “torpedee el espíritu del acuerdo de Bruselas con votaciones en el Parlament de la mano de PP y Vox”, y por ello defienden que el debate de política general debe servir para terminar con lo que consideran un doble discurso de los socialistas en Barcelona y Madrid. “En caso contrario se habrá acabado el tiempo desde Junts con los socialistas. O alinea el discurso, la estrategia y la triangulación Suiza-Catalunya-España o no habrá más camino que recorrer en esta dirección”, advirtió.

Sales explicó que, en el transcurso del debate parlamentario, utilizarán las propuestas de resolución para tejer cuestiones relacionadas con el programa electoral de Junts y también con el acuerdo de Bruselas, y que quieren generar unas mayorías necesarias en la Cámara catalana “que sean coherentes con esta triangulación”. “O triangulamos bien estas tres cuestiones o desde Junts deberemos tomar una decisión”, insistió Sales, tras reclamar a los socialistas un mismo discurso en todas las cámaras y espacios de negociación.

Tras lamentar que el partido deba reunirse de nuevo en Waterloo “porque la normalidad política que intentan vender los socialistas no existe”, criticó también la situación actual de Catalunya con Salvador Illa al frente de la Generalitat. “Catalunya no va bien desde hace tiempo, pero con el Govern del PSC aún va peor. Es el Govern de la mala gestión, de los incumplimientos, de la sumisión a Madrid y de la desnacionalización”, resumió.