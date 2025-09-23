Puigdemont reúne a los suyos antes del ‘naufragio’ en inmigración

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, reunió ayer en Waterloo (Bélgica) a la permanente del partido, el órgano de dirección más restringido de la formación, en un momento en el que los independentistas llevan semanas advirtiendo de que este otoño tomarán una decisión sobre su relación con el PSOE, en Madrid, y el PSC en Catalunya. La reunión se produjo la víspera de que hoy se vote en el Congreso el traspaso de competencias en inmigración en Catalunya, y que salvo sorpresa acabará tumbando Podemos, que votará en contra al igual que PP y Vox. El exlíder de Podemos Pablo Iglesias respondió ayer Junts, que el sábado acusó a la formación morada de “catalanafobia” por su oposición a su proposición de ley sobre traspaso de competencias a Catalunya suscrita por el PSOE, que “con todo cariño y respeto pueden irse un poquito a la mierda”. Esta proposición de ley, además, está agrietando el grupo parlamentario de Sumar. Fuentes de los diputados reconocen que existe un importante debate interno en torno a una norma que sus antiguos compañeros de Podemos califican sin tapujos de racista.

En este contexto, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, asegura que su partido cumple sus acuerdos con Junts, pero no se le puede responsabilizar del anunciado voto en contra de los morados hoy. Se trata de un pacto entre socialistas e independentistas de principios de 2024 a cambio de que la formación de Carles Puigdemont diese su visto bueno a la convalidación del decreto anticrisis del Gobierno. La letra pequeña se cerró el pasado mes de marzo y ahora será la primera vez que se somete a votación en el la Cámara Baja. “El Partido Socialista Obrero Español es responsable de sus acuerdos” pero “no le podemos achacar lo que vayan a votar otros partidos políticos”, dijo Mínguez en Ferraz, después de la reunión de la Ejecutiva Federal.

El Pleno del Congreso también debatirá hoy una proposición no de ley de Junts con la que la formación plantea endurecer los permisos de paternidad que se conceden a temporeros migrantes por posibles fraudes en su concesión. Afirma que en los últimos años se ha detectado un “incremento significativo” en las solicitudes.