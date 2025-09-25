Peinado quiere que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular en el presunto caso de malversación de fondos públicos por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Así consta en un auto emitido el martes.

Peinado, que da por cerrada la investigación, ha citado este sábado por la tarde a Gómez y Álvarez, además del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para “concretar la imputación”. Los tres implicados tienen cinco días para presentar recursos, y Martín Aguirre aseguró que “quedará en nada”. El juez, que separó las investigaciones de Gómez en varias piezas, ha propuesto que la juzgue un jurado popular –compuesto por un magistrado, nueve ciudadanos y dos suplentes, elegidos por sorteo– porque la malversación de fondos públicos es uno de los delitos de su competencia.

Según Peinado, Álvarez ejercía funciones de carácter privado para la esposa del presidente mientras cobraba un sueldo público de Moncloa. La defensa de Gómez –también investigada por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e instrusismo– afirmó hace dos semanas que su asesora solo le hizo “algún favor” en su actividad profesional “de forma ocasional”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reprochó la decisión de Peinado –que intentó abrir una causa contra él, pero el Tribunal Supremo lo evitó– y se mostró convencido de que “un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio”. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, calificó el auto como “surrealista”, mientras que el presidente manchego, Emiliano García-Page, consideró que se trata de un “juicio político”. Paralelamente, Peinado ha presentado una demanda contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por una supuesta vulneración a su derecho al honor en unas declaraciones en televisión.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que “la persecución judicial ya no cuela” y que Sánchez “ya está sentenciado políticamente” tras situarlo como “responsable del lodazal de corrupción”.