Dinamarca cierra un aeropuerto por la presencia de drones en su espacio aéreo

Las autoridades danesas cerraron ayer el espacio aéreo del aeropuerto de Aalborg –la cuarta ciudad más poblada del país– debido a la presencia de drones, que también sobrevolaron otros aeródromos e instalaciones militares danesas. El Gobierno del país calificó los hechos como un “ataque híbrido sistemático”, después de tener que cerrar el aeropuerto de Copenhague hace unos días por una situación similar.

Aunque no fue acusado directamente, el Kremlin negó cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y afirmó que se trata de un “montaje” con fines provocativos.

Mientras, las fuerzas estadounidenses interceptaron ayer varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska. El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado favorable esta semana a que la OTAN derribe aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo.

Zelenski, abierto a retirarse

Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dejó la puerta abierta a dejar el cargo después de poner fin al conflicto, y confirmó que en caso de alto el fuego se celebrarían elecciones en el país. “Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo”, declaró.