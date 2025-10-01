Netanyahu endosa el primer revés al plan de Trump

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, remarcó ayer que no pactó el reconocimiento del Estado palestino con el presidente de EEUU, Donald Trump. El mandatario estadounidense anunció un plan para lograr la paz en la Franja de Gaza, apoyado por el líder israelí y por la gran parte de la comunidad internacional, que esperan la respuesta de Hamás.

Uno de los puntos de la propuesta señala que “se podrían dar las condiciones para una senda a la autodeterminación y la estatalidad palestina”, pero Netanyahu negó rotundamente la posibilidad de “crear” un Estado palestino y aseguró que Trump comparte lo mismo. Además, el plan incluye la retirada de las tropas israelíes del enclave, que se mantendrían en una línea pactada para la liberación de los rehenes, aunque el jefe del Ejecutivo hebreo matizó que su país “asumirá la responsabilidad de la seguridad”.

Por su parte, Hamás sigue estudiando la propuesta “de forma responsable” y ha iniciado contactos entre sus dirigentes. Trump dio al grupo islamista “tres o cuatro días” para responder e informó de que dará su “total apoyo” a Israel si no acepta. La Autoridad Nacional Palestina mostró su “satisfacción” por los esfuerzos de Trump y abogó por un Estado palestino “moderno, democrático y desmilitarizado”.

Países como España, China, Rusia o Turquía, adermás de la Unión Europea, han dado el visto bueno al plan de Trump, mientras que Catar señaló que necesita “mayor desarrollo y aclaración” respecto a la retirada del Ejército israelí de la Franja de Gaza.

■ PSOE y Sumar discreparon ayer sobre el plan para alcanzar un alto el fuego en Gaza del presidente de EEUU, Donald Trump. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la propuesta porque “hay que punto final a tanto sufrimiento”, y el ministerio de Exteriores reiteró su apoyo a la solución de dos Estados, mientras que los cinco ministros de Sumar rechazaron el plan de Trump al considerarlo “una imposición que niega la autodeterminación del pueblo palestino”. Por su lado, Aliança Catalana y Vox abandonaron el Parlament de Catalunya durante un minuto de silencio “en rechazo al genocidio en Gaza”.

Paralelamente, la Global Sumud Flotilla está a menos de dos días de llegar al enclave y ayer anunció que entró en la “zona de riesgo”.