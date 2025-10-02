Israel intercepta embarcaciones de la Flotilla

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El ejército israelí ya ha asaltado al menos una quincena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, según ha explicado la misión a través de las redes. Durante la noche, los soldados han ido abordando barcos. Las últimas embarcaciones interceptadas han sido el ‘All in’, el ‘Seulle’ y el ''Oygono’. La operación empezó el miércoles por la noche, cuando el grupo de cuarenta naves se encontraba a unas 70 millas náuticas de Gaza, en aguas internacionales, según los activistas, pero dentro del perímetro de exclusión marcado por la armada hebrea, según el gobierno de Benjamin Netanyahu. El gobierno de Israel dice que las detenciones se han hecho "de forma segura" y que los tripulantes están sanos y salvos. Los barcos que no han estado parados continúan hacia Gaza.

Las comunicaciones y las cámaras de muchos barcos han caído, pero una veintena de barcos sigue navegando. Según la misión, una quincena de embarcaciones han sido interceptados y ocho más están siendo abordados. La situación de los tripulantes se desconoce más allá de lo que asegura al gobierno israelí, que el miércoles por la noche apuntó que llevan a los tripulantes de forma segura a un puerto de Israel y que están sanos y salvos.

La Flotilla denuncia que se trata de un ataque "ilegal" contra "humanitarios desarmados" y "en aguas internacionales", y hacen un llamamiento a los gobiernos y líderes mundiales y a las instituciones internacionales para que proporcionen seguridad a las embarcaciones.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró a la RAI que la operación militar de Israel tenía que durar hasta la medianoche o la una de la madrugada, según le comunicó el Ministerio de Exteriores de Israel, que también le garantizó que no utilizarán la fuerza ni la violencia contra los activistas. Con todo, los soldados han seguido actuando durante la noche.