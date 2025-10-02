La UE discute la respuesta a la crisis de los drones rusos en suelo europeo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunieron ayer en Copenhague en una cumbre informal marcada por el sentimiento generalizado de urgencia por concretar el refuerzo de la capacidad de defensa de la región frente a la amenaza de Rusia, pero sin perder de vista la necesidad de mantener el apoyo financiero y militar a Ucrania y su perspectiva europeísta. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió a su llegada a la reunión que todos los países de la UE reconozcan los incidentes con drones que han sufrido recientemente países como Dinamarca, Noruega y Polonia como parte de una “guerra híbrida” que a su juicio debe afrontarse desde una perspectiva común.

Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que existe un “consenso creciente” respecto a que debe ser Rusia quien responda por el precio de la defensa y reconstrucción de Ucrania, por lo que defendió su propuesta de usar los activos soberanos rusos congelados para un préstamo de reparaciones a Kyiv.

Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, volvió a dejar claro que su país no apoya la entrada de Ucrania en la UE y que tampoco contempla avanzar en el proceso de adhesión de otra forma que no sea por unanimidad.