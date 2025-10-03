Un hombre de 78 años mata a su hermana en Sant Joan Despí

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a un hombre de 78 años acusado de matar a su hermana en Sant Joan Despí. Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda del centro del municipio sobre las 10 de la mañana, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades de una pelea. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima –de unos 70 años–, que presentaba signos de violencia, y detuvieron al presunto autor, que estaba en el domicilio.

El bloque de pisos donde ocurrió el suceso fue acordonado durante varias horas para que la policía científica rastreara el lugar. Aunque no se ha confirmado la causa de la muerte, los investigadores han descartado el uso de un arma de fuego y la asfixia, por lo que la principal hipótesis es que el crimen se haya llevado a cabo con un arma blanca, ya que en el domicilio había manchas de sangre.

Según fuentes vecinales, los hermanos vivían juntos desde hace unos dos años y no tenían buena relación. Además, mantenían disputas sobre el hecho de seguir viviendo juntos y sobre quién debía abandonar la casa, hasta el punto de que uno de los dos quería forzar al otro a marcharse.

El ayuntamiento de Sant Joan Despí condenó la muerte de la mujer y expresó un “rechazo absoluto cualquier tipo de violencia” en un comunicado, en el que reafirmó el compromiso de seguir “impulsando políticas valientes”.