Detectan vuelos de drones sobre Múnich y Bélgica

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El avistamiento de drones obligó el jueves por la noche a interrumpir temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, lo que impidió el despegue de 17 vuelos, en tanto que otros 15 que debían aterrizar fueron desviados a otros cuatro aeropuertos, informó la gestora del aeródromo en un comunicado este viernes.

La interrupción del tráfico aéreo en la capital del estado de Baviera se produce tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, que esta semana acogió la cumbre de líderes de la Unión Europea, tras la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defendió la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.

Ayer mismo, el ministerio de Defensa de Bélgica anunció que estaba investigando un incidente que implicaba a 15 drones que sobrevolaron la madrugada del jueves al viernes las instalaciones militares de la base de Elsenborn, en el sureste del país, a pocos kilómetros de la frontera con Alemania,. según informó la cadena de televisión flamenca VRT.