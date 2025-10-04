Emergencias pidió enviar alertas por la Dana horas antes

Publicado por redacció LÉRIDA Creado: Actualizado:

Un vídeo de la reunión del Cecopi del 29 de octubre del año pasado grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat revela que al principio de la reunión, a las 17 horas, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, planteó la posibilidad de enviar mensajes de alerta a los teléfonos móviles por la situación de que se vivía en aquellos momentos en la zona Utiel-Requena.

Estos vídeos, que fueron incorporados a la causa judicial que investiga la gestión de la dana en la cual murieron 229 personas, se muestra como al principio de la reunión se habla sobre la situación en la zona de Utiel-Requena, la única comarca que en aquellos momentos tenía decretada la situación 2 del Plan Especial de Inundaciones. Un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia afirmó a la jueza que investiga la gestión de la dana que allí no se preanidan decisiones.

Por otra parte, la jueza rechazó ayer el sobreseimiento de la investigación para la exconsellera de Interior valenciana Salomé Pradas al señalar que hay “indicios abrumadores de una conducta negligente” por parte de la imputada.

Mientras tanto, España recibirá cerca de 1.600 millones de euros en ayudas del Fondo Europeo de Solidaridad y del mecanismo Restore para dar apoyo a la reparación de los daños causados por las inundaciones de Valencia.