Israel empieza a aplicar "inmediatamente" el plan de Trump para Gaza

El gobierno de Israel ha anunciado esta madrugada del sábado su disposición para la aplicación inmediata de la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Según ha comunicado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este paso se produce después de que Hamás haya aceptado liberar a los rehenes, aunque el grupo palestino ha solicitado negociar los detalles específicos del plan de 20 puntos presentado por la administración norteamericana.

"Con la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump, que prevé la liberación de todos los rehenes capturados durante el conflicto", ha declarado oficialmente el gobierno hebreo. Como aparte de esta estrategia, las autoridades israelíes han ordenado a sus fuerzas armadas "reducir la ofensiva" sobre el territorio palestino, en lo que parece un primer paso cabe a una posible desescalada del conflicto que se prolonga desde hace más de un año.

No obstante, la situación sobre el terreno parece contradictoria con estas declaraciones oficiales. La Defensa Civil de Gaza ha denunciado "intensos bombardeos" por parte del ejército israelí este mismo sábado por la mañana, poniendo en duda la efectividad inmediata de la orden de reducción de las operaciones militares. Esta contradicción entre los anuncios políticos y la realidad bélica genera incertidumbre sobre el verdadero alcance y la implementación práctica del plan de paz.