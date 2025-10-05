Japón, a un paso de tener una primera ministra

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La ultraconservadora Sanae Takaichi se convirtió ayer en la líder del gobernante Partido Liberal Democrático al derrotar en segunda vuelta de las primarias al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, lo que le abre la puerta para posiblemente convertirse en jefa del Gobierno de Japón, la primera en la historia. Takaichi, exministra de Interior crítica con China y admiradora de la exmandataria británica Margaret Thatcher, afirmó que ha abandonado “el equilibrio entre vida laboral y personal” y exigió “trabajo duro”.

El Gobierno chino reaccionó pidiendo al nuevo Ejecutivo japonés que mantenga una “política positiva y racional”.