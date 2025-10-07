Junts quiere diez años de padrón para optar a un piso de protección

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, instó ayer al PSC a alinearse en las votaciones del Debate de Política General (DPG) del Parlament que arranca hoy con el espíritu del acuerdo de Bruselas en cuestiones como el reconocimiento del conflicto político, la amnistía y concierto económico. Los juntistas plantearán que se restablezca el requisito de tener un mínimo de 10 años de empadronamiento en un municipio, de forma continua o discontinua, para poder acceder a una vivienda de protección oficial. Quieren eliminar del Distrito Universitario Único español o, como mínimo, la reserva del 80% de las plazas para estudiantes de institutos catalanes. Reclaman que los profesionales sanitarios catalanes deban acreditar un certificado B2 un año después de empezar a trabajar y un C1 en el plazo de dos años.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prevé anunciar medidas en materia de vivienda en el DPG, que se desarrollará hasta el jueves en el Parlament y que estará marcado también por materias como la financiación y los servicios públicos. Uno de los ejes de su intervención serán nuevas iniciativas en vivienda “de aplicación inmediata” y apelando también a la colaboración público-privada. Durante el debate del año pasado Illa ya hizo anuncios en esta materia, en el que destacó el compromiso de construir 50.000 viviendas públicas para el año 2030.

El grupo parlamentario de ERC pedirá la gratuidad de todas las actividades extraescolares y del comedor escolar en la pública y concertada. El portavoz del partido, Isaac Albert, añadió que esta medida es “necesaria”, y que sería posible si Catalunya tuviera una financiación singular. Añadió que volverán a hablar del nuevo modelo de financiación durante esta sesión plenaria.

El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, explicó que su partido llevará como uno de sus ejes al debate de política general de esta semana en el Parlament la propuesta de prohibir las compras especulativas de vivienda.

Por su lado, el portavoz del PP en la cámara catalana, Juan Fernández, detalló que la seguridad, la inmigración y la vivienda centrarán sus propuestas.