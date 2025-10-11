Desalojan a 56 personas en la antigua nave fabril La Escocesa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Barcelona desalojó ayer a 56 personas en la antigua nave fabril La Escocesa, en el barrio del Poblenou, de las cuales 21 han sido atendidas por servicios sociales. La Escocesa, propiedad municipal desde 2017, había vuelto a ser ocupada por colectivos vulnerables tras un macrodesalojo en 2021. El ayuntamiento sostiene que la estructura sufre “daños graves” y que “supone un peligro para los residentes”, según un informe de los Bomberos.