España rechaza la amenaza de expulsión de la OTAN: “Somos un socio fiable”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró ayer que España es un socio de la OTAN “fiable, responsable y comprometido”, y dijo que EEUU es conocedor de este compromiso, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, deslizara la expulsión de España de la Alianza Atlántica por no cumplir con las exigencias inversoras en defensa de un mínimo del 5% de su Producto Interior Bruto (PIB). “España, lo que dice, lo cumple”, manifestó la ministra.

En declaraciones junto a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca, Trump tachó el jueves por la noche a España de “país rezagado” en materia de gasto y planteó que debería ser “expulsado” de la OTAN. Ayer, la organización militar evitó hacer comentarios sobre estas amenazas, e insistió en que España “no tiene excusa” para no aumentar el gasto en defensa. Además, desde Bruselas se ha dado un toque de atención a España para que no incluya como gasto en Defensa inversiones para luchar contra el cambio climático y desastres naturales.

En todo caso, la OTAN carece de un mecanismo para expulsar a un miembro de la organización y la salida de un aliado solo se contempla de forma voluntaria, pese a las amenazas de Trump.