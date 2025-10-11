La dana Alice deja un centenar de desalojados en Cartagena

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactivó ayer por la tarde la alerta roja por la dana Alice en el litoral de Alacant y en Murcia, que llevaba activa desde las 10 de la mañana, y la rebajó a naranja hasta hoy a las 8. Las autoridades, sin embargo, pidieron mantener la precaución, después de que el jueves suspendieran las clases y recomendaran evitar desplazamientos innecesarios.

El litoral de Cartagena sufrió precipitaciones de 120 litros por metro cuadrado, y más de un centenar de personas fueron desalojados del camping Villas Caravaning, de la urbanización Bahía Bella y del poblado de Algameca Chica, por lo que tuvieron que recibir asistencia municipal. Las autoridades registraron hasta 189 incidencias en la región de Murcia, la mayoría por obstáculos en la vía y achiques de agua. Además, el temporal obligó a cortar varias vías comarcales y carreteras.

En las comarcas de la Safor (València) y la Marina Alta (Alacant), las lluvias fueron persistentes y de intensidad muy fuerte –superando los 100 litros por metro cuadrado–, aunque no causaron incidencias relevantes, mientras que algunas calles de la ciudad de Oriola quedaron inundadas. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visitó tanto Oriola como Almoradí, ambas localidades en la comarca del Baix Segura, para observar la evolución de la dana.

Una veintena de carreteras se vieron afectadas en toda la Comunitat por los desprendimientos, que obligaron a cortar vías en algunos tramos. Los Bomberos también tuvieron que actuar por incidencias causadas por el temporal, como achiques, caídas de árboles y saneamientos en las tres provincias valencianas.

Otras afectaciones

Por otra parte, el Servei Meteorològic de Catalunya situó varios puntos de la provincia de Tarragona en alerta naranja, especialmente les Terres de l’Ebre, a la espera de lluvia intensa y fuertes vientos.

Mientras, las autoridades baleares activaron avisos por toda la comunidad y recomendaron limitar hoy las actividades deportivas y sociales al aire libre en Mallorca, Eivissa y Formentera, con chubascos de hasta 60 litros por metro cuadrado.