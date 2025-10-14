El paso de Alice por Tarragona deja un paisaje desolador y 18 heridos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las calles de municipios como Godall, La Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara o Ulldecona amanecieron ayer cubiertas de fango por el paso de la dana Alice y los vecinos trataban de limpiar con palas los bajos de viviendas, locales y parkings que quedaron anegados por las lluvias torrenciales, que ayer volvían a amenazar la zona de Les Terres de l’Ebre, que permanecían en alerta naranja y donde los móviles volvieron a sonar con alertas al caer las primeras gotas. El paisaje era devastador, decenas de inmuebles dañados y coches destrozados y arrastrados por el agua, tras una tarde y una noche de lluvias históricas que dejaron al menos 18 heridos, uno de ellos grave. El temporal dejó registros de hasta 297,4 litros por metros cuadrados en la estación se Santa Bàrbara o de hasta 207,7 en la estación estalada en el Observatori de l’Ebre, en el Baix Ebre, entre el sábado y la mañana de ayer. La lluvia caída este fin de semana y la que volvió a caer ayer, obligó a mantener cerradas cuatro carreteras por inundaciones. Concretamente, al cierre de esta edición figuraban como cortada la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y Galera; y la TV-3443 entre Amposta y Tortosa. Además en los municipios afectados se han suspendido, al menos hasta hoy, las clases y también la asistencia sanitaria no urgente.

Los últimos coletazos de Alice también causaron ayer estragos en varios municipios de Lleida (más información en la página 14). Mientras, en la Comunitat Valènciana se activó la alerta roja por lluvias torrenciales. En Gandía, donde se registraron más de 100 litros por metro cuadrado en apenas una hora, se interrumpió la la circulación de la línea C-1 de Cercanías con Xeraco, entre otras incidencias. Precisamente para evitar daños, ya que el recuerdo de la dana del año pasado estaba muy presente, en esta zona ya se habían suspendido las clases y ordenado el cierre de instalaciones deportivas, parques y jardines, etc.

Illa anuncia un paquete de 60 millones en ayudas

l presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer diez millones de euros de ayuda directa a los municipios, particulares y titulares de explotaciones que se hayan visto afectados por las lluvias en la provincia de Tarragona. Así lo aseguró tras una reunión con el consejo asesor del Pla Inuncat y en el que detalló que la ayuda se aprobará hoy en el Consell Executiu. Illa también también informó que ofrecerán créditos bonificados a través del Institut Català de Finances por un importe de 50 millones que estarán disponibles el lunes que viene para aquellas personas que, hasta que no reciban la ayuda que se aprobará este martes, no dispongan de liquidez. El president apuntó que la intensidad de las lluvias caídas ayer no fue la misma que hubo el domingo y señaló que la predicción para hoy por la mañana es de “más normalidad, pero aún con previsión de lluvias que pueden ser fuertes”. Illa recibió críticas por parte de ERC y Junts por viajar al desfile del 12 de octubre a Madrid pese a la alerta.