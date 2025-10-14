Los últimos rehenes vivos ya están con sus familias e Israel libera a 2.000 reos palestinos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregó ayer de madrugada a las autoridades israelíes a los 20 rehenes vivos que mantenía cautivos como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tras lo que el Gobierno de Israel liberó a 1.968 presos palestinos, la mayoría encarcelados a partir de los ataques del 7 de octubre de 2023.

La liberación de los rehenes israelíes se llevó a cabo en dos fases, con un primer grupo de siete y un segundo de trece. Ambos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por Hamás –que ya no custodia rehenes vivos–, y fueron custodiados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para llevarlos a la base militar de Reim para pasar una primera revisión médica, según confirmaron las dos autoridades hebreas. Miles de personas se congregaron en la plaza de los Secuestrados (Tel Aviv) para celebrar el proceso.

En cuanto a los fallecidos, Hamás entregó ayer 4 cadáveres de los 28 que tiene en su poder, y anunció que el resto serán transferidos en los próximos días. El ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, cargó contra la milicia islamista por “incumplir los compromisos” y afirmó que “cualquier retraso u omisión internacional será considerada una grave violación del acuerdo y será respondida con consecuencia”.

Por su parte, el Gobierno israelí llevó a cabo la liberación de cerca de 2.000 reos palestinos, que fueron llevados en camiones desde la ciudad cisjordana de Ramala a la Franja de Gaza y a Egipto. Parte de los presos fueron recibidos por la multitud en el Hospital Nasser de Jan Yunis, donde las autoridades gazatíes pusieron espacio y sillas a disposición de los familiares. De los 250 liberados que tenían cadena perpetua o condena de larga duración, 154 fueron llevados a Egipto, 88 a Gaza y el resto a Cisjordania.

Israel recibe a Trump

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasó su llegada a Egipto para la firma del acuerdo de paz y pronunció un discurso en el Knéset (Parlamento israelí). Trump afirmó que este alto el fuego representa el inicio de “la época dorada de Israel y de Oriente Próximo” y aseguró que si Irán hubiera desarrollado armas nucleares “no estaríamos aquí”. “La paz a través de la fuerza, de eso va todo”, declaró el mandatario estadounidense, que fue recibido con aplausos por la Cámara israelí, aunque su discurso fue interrumpido por dos políticos izquierdistas que pedían el reconocimiento de Palestina.

Trump calificó el trabajo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como “uno de los mejores en tiempos de guerra”, y aprovechó para solicitar al presidente de Israel, Isaac Hergoz, un indulto para su jefe del Ejecutivo por los presuntos casos de corrupción a los que se enfrenta. Horas antes, Hergoz anunció que Trump recibirá en los próximos meses la Medalla de Honor Presidencial del Estado hebreo.

Netanyahu también agradeció a Trump que no cayera en las “mentiras” de la ONU y lo definió como “el mejor amigo que ha tenido Israel en la Casa Blanca”. Además, valoró sus esfuerzos para liberar a los rehenes y manifestó que los enemigos del Estado hebreo “entienden lo poderosa que es Israel”. Tanto Trump como Netanyahu se reunieron brevemente con los familiares de los rehenes en el Knéset.

Por otra parte, ayer llegaron al aeropuerto de Barajas la activista mallorquina Reyes Rigo –retenida por Israel por supuestamente morder a un guardia en la mano a una guardia y haberse negado a entrar en su celda– y los últimos cinco miembros de la segunda Flotilla, que estaban bajo custodia del Ejército israelí, por lo que ya no quedan españoles de la Flotilla retenidos.