Feijóo propone endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó ayer en Barcelona su plan migratorio, que endurecerá los requisitos de los migrantes para acceder a la nacionalidad. El dirigente popular expuso los principales diez puntos de su propuesta, que busca propiciar una inmigración “ordenada, legal y humana” frente al “descontrol provocado por el Gobierno”. “La nacionalidad española no se regala, se merece”, manifestó Feijóo.

Tal y como ya había anunciado la formación, el PP quiere centralizar las competencias de inmigración en una única autoridad, en lugar de los cinco ministerios en los que está repartido en la actualidad, que provocan “bloqueos y demoras en los procesos de retorno”. Además, propone reforzar la seguridad en las fronteras, con más control y más efectivos.

El nuevo plan de Feijóo apuesta por un visado por puntos que pretende “elevar el nivel de exigencia cultural y lingüístico” y que esté condicionado a trabajos donde hace falta mano de obra. Cada año se fijarían cuotas por país y sector, reservadas a los Estados que cooperen en el control migratorio. En cuanto a las ayudas, Feijóo defiende que el Ingreso Mínimo Vital esté ligado a la búsqueda activa de empleo.

Asimismo, los inmigrantes que cometan delitos graves o sean reincidentes serían expulsados, y se requeriría una verificación de edad en 72 horas para evitar fraudes en la entrada de menores migrantes.

La iniciativa del PP despertó las críticas del Gobierno central, que advirtió un “tufo xenófobo muy preocupante”, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, ironizó con que Feijóo “se va a dejar barba” tras acusarle de pronunciar frases literales suyas.