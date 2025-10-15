Pedro Sánchez insiste en presentar presupuestos y agotar la legislatura

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió ayer en que va a presentar presupuestos, agotará la legislatura y que se volverá a presentar en las próximas elecciones generales. En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez se comprometió a “sudar la camiseta” para tener cuentas a final de año, aunque defendió que no pasaría nada si no consiguen aprobarlas, dado que las actuales ya “garantizan las proridades en materia social y de transformación del tejido productivo”. “Me siento muy a gusto con los Presupuestos que tenemos”, declaró.

En relación a una posible reunión con el líder de Junts, Carles Puigdemont, Sánchez afirmó que su voluntad es llevarla a cabo aunque tumbe los presupuestos. Desvinculó el encuentro entre Puigdemont y el president del Govern, Salvador Illa, de la negociación de las cuentas. En caso de no aprobarlas, Sánchez reiteró su intención de no convocar elecciones anticipadas frente a las demandas de la oposición, y apuntó que el PP pide un adelanto electoral para cerrar el debate sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, tras comentar que barones populares discrepan off the record sobre la estrategia del dirigente.

Sobre las acusaciones de corrupción hacia el PSOE, el jefe del Ejecutivo afirmó que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil niega financiación irregular en su formación. Sánchez reconoció que “en alguna ocasión” recibió dinero en efectivo “de forma legal” y señaló que el PP lo “confunde con dinero negro”. Asimismo, subrayó que los 95.000 euros de fondos de procedencia desconocida, investigados por la UCO, no son del PSOE sino de las cuentas del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien aseguró no haber presenciado comportamientos ni conversaciones machistas.

A nivel internacional, Sánchez comentó la posibilidad de enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque defendió mantener el embargo de armas al Estado hebreo. Además, insistió en que el gasto del 2,1% del PIB en Defensa es suficiente, pese a las advertencias del presidente de EEUU, Donald Trump.