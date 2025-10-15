Trump amenaza a España con aranceles por el gasto en Defensa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó ayer a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en defensa. Así lo dijo durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Según Trump, el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo “increíblemente irrespetuoso” con la Alianza. “Todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado, y a España le está yendo muy bien a costa nuestra”, afirmó el mandatario estadounidense, que insistió en que está “muy disgustado”.

Durante la cumbre del lunes en Egipto por la paz en Gaza, Trump mantuvo un saludo cordial con Sánchez, al que estrechó la mano de forma amistosa. Sin embargo, durante los agradecimientos a todos los líderes que acudieron a la ceremonia, interpeló al jefe del Ejecutivo español instándole a trabajar en el aumento de gasto militar. Días antes, Trump ya había propuesto la expulsión de España de la Alianza Atlántica.

Apoyo a Milei

Paralelamente, el presidente estadounidense condicionó la ayuda de Estados Unidos a Argentina a los resultados de las elecciones del 26 de octubre y sostuvo que una victoria de Milei sería “muy importante”. “Ha hecho un trabajo extraordinario. Apoyo a Milei porque comparto su filosofía”, declaró Trump en el marco del encuentro con el líder argentino para cerrar los detalles del auxilio financiero a través de la línea ‘swap’ de divisas por valor de 20.000 millones de dólares.