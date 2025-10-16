SEGRE

El juez del Supremo mantiene en libertad a Koldo García tras negarse a declarar

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo.

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo.Gustavo Valiente / Europa Press

Lluís Serrano
agencias

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado este jueves mantener en libertad al exasesor ministerial Koldo García, con las mismas medidas cautelares que pesaban contra él, como hizo ayer con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, informan a EFE fuentes jurídicas.

Sobre el exasesor -a quien la Guardia Civil sitúa como "guarda y custodio" del dinero de quien fuese su jefe- seguirán vigentes la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

