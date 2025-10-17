Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela y anuncia ataques terrestres

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegura que estudia la posibilidad de llevar ataques contra “el narcotráfico” en tierra, tras asegurar que han paralizado casi por completo las embarcaciones con narcóticos.

Pero al ser cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Nicolás Maduro, Trump se limitó a decir que sería “ridículo” responder a esa pregunta. Sin embargo, el mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro que los líderes de Venezuela “estaban sintiendo la presión”.

El presidente venezolano rechazó las declaraciones de su homólogo estadounidense autorizando a la CIA a efectuar operaciones encubiertas en Venezuela y recordó a los miles de desaparecidos en “golpes de Estado” orquestados por el organismo en Latinoamérica. Maduro pidió a los ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda a activar “toda la fuerza de defensa integral”.

Paralelamente, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría ofrecido a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.