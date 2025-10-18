Más de mil palestinos han muerto por israelíes en Cisjordania desde el 7-O

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de un millar de palestinos, entre ellos 213 menores de edad, han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados perpetrados por Hamás, según un recuento de Naciones Unidas.

El dato representa ya el 43 por ciento de todos los palestinos fallecidos en las últimas dos décadas en Cisjordania y evidencia una escalada violenta que ya había comenzado antes incluso de los citados ataques. En concreto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registradas 1.001 víctimas.

Por otro lado, un total de 59 israelíes han muerto por atentados atribuidos a palestinos o enfrentamientos violentos en Cisjordania e Israel durante este mismo periodo. Al menos 22 de estos fallecidos han sido identificados como miembros de las fuerzas israelíes, mientras que la lista también incluye a cinco menores.

Mientras, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) reclamó ayer a los mediadores del acuerdo alcanzado la semana pasada con Israel sobre la Franja de Gaza que “den seguimiento a la aplicación del resto de cláusulas del acuerdo”, especialmente en lo relativo a la entrada de ayuda humanitaria, y pidió formar un comité para la gestión de los asuntos del enclave palestino.

Por su parte, el Ejército de Israel señalizará la “línea amarilla” en Gaza, el lugar al que sus soldados se replegaron por las estipulaciones del alto el fuego en la Franja, tras una semana en la que las tropas han abatido a numerosos gazatíes supuestamente por cruzarla, según un comunicado del ministro de Defensa, Israel Katz.