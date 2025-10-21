Hamás acusa a Israel de violar la tregua 80 veces

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), acusaron ayer a Israel de cometer 80 violaciones del alto el fuego desde su inicio, con un balance de casi cien palestinos muertos y más de 200 heridos en este periodo.

“La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y repetidas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, con 80 violaciones documentadas hasta el domingo, en una flagrante y clara violación de la decisión de poner fin a la guerra y al Derecho Internacional Humanitario”, ha dicho la oficina de prensa de las autoridades gazatíes.

El comunicado de Hamás fue publicado después de que Israel informara que retomaba el alto el fuego tras una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un supuesto ataque de milicianos palestinos en Rafá, que llevaron a Israel a acusar al grupo islamista de violar el frágil alto el fuego pactado hace algo más de una semana en el enclave.

Mientras, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron “no avanzar” en la aprobación de las sanciones propuestas por Bruselas contra Israel ante el nuevo “contexto” del conflicto en Gaza con el alto el fuego, pero tampoco decidieron retirarlas de la mesa por la “frágil” situación en la Franja de Gaza.