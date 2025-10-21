Los alcaldes de Junts expresan su preocupación por el “bloqueo” del PSOE

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los alcaldes de Junts expresaron ayer la preocupación por el “bloqueo” del PSOE a leyes “contra la multirreincidencia y los empleos delincuenciales” en la reunión que mantuvieron ayer por la tarde en Bruselas con los responsables del partido.

La cumbre reunió a representantes del espacio municipalista de la formación con el presidente, Carles Puigdemont, el secretario general Jordi Turull, y el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals. El encuentro sirvió, según fuentes del partido, para abordar temas relacionados con las políticas de vivienda, el catalán, la sanidad, la educación o las infraestructuras, entre otros.

Los asistentes mostraron la “preocupación” por la “falta de respuesta” de los gobiernos catalán y español a “estos problemas de la gente”. También lamentaron las políticas fiscales de ambos ejecutivos, “que están empobreciendo a las clases medias”, y pusieron como ejemplo el último intento de subir la cuota de los autónomos o la negativa a suprimir el impuesto de sucesiones en el último debate de política general.

Por otra parte, el exsenador Josep Lluís Cleries y el presidente de la sectorial de Economía, Empresa y Trabajo, Antoni Maria Grau, se incorporarán a la dirección ejecutiva de Junts.