Montero: “La nueva financiación respetará todos los compromisos”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer su intención en presentar su propuesta sobre el nuevo modelo de financiación “lo antes posible” y afirmó que este “cumplirá con todos los compromisos firmados por el Ejecutivo”, sin hacer ninguna referencia explícita al principio de ordinalidad que exige ERC para apoyar los nuevos presupuestos del Gobierno, pero también con las promesas hechas por el propio Gobierno. Así afirmó que el nuevo modelo respetará que ninguna autonomía dispondrá de menos recursos con relación a la situación actual y que el principio de solidaridad quedará asegurado “respetando la vocación de más autogobierno de los territorios”. Así lo afirmó durante una intervención en el forum World In Progres en Barcelona, donde aprovechó también para reclamar al Partido Popular que fije “una posición única” dado que señaló que “la principal dificultad de este debate es que cada territorio aspira, legítimamente, a un modelo en función de sus ventajas o singularidades”. Montero coincidió en el foro con el president de la Generalitat, Salvador Illa. La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, celebró que Montero afirmara que tiene intención de “cumplir los compromisos” y confió en que “el nuevo modelo recogera las singularidades de la financiación en Catalunya”.

Desde ERC, su portavoz, Isaac Albert, destacó los avances en la negociación con el Gobierno central, remarcando el aumento de la cifra de recursos que propone Madrid para Catalunya que, pese a no estar cerrada, se acerca mucho a la exigida por su partido. Con todo, avisó de que “el modelo de financiación no es una cifra”. El dirigente republicano insistió en que una cosa son estos recursos, y la otra el nuevo modelo.

Con respecto a la negociación de los nuevos presupuestos del Estado, la vicepresidenta se mostró esperanzada respecto a sus conversaciones con Junts, aunque afirmó que hace falta “más diálogo”. Con todo, adelantó que en unos días llevará el techo de gasto al consejo de Política Fiscal y Financiera y confió en que la estrategia del Gobierno es la correcta.