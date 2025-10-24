Investigan el intento de secuestro de una niña de once años cuando salía sola de un supermercado en Barcelona

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra están investigando un posible intento de secuestro de una niña de once años en Torelló, en Barcelona. Según ha adelantado El Caso y ha confirmado la agencia ACN, los presuntos autores son cuatro hombres que viven en viviendas ocupadas de la calle Sant Josep, una zona problemática por los episodios de incivismo de los últimos meses. Los hechos pasaron este martes cuando la menor entró en un supermercado que hay delante de su casa mientras la madre la observaba desde el balcón.

Detrás suyo, entraron dos de los investigados mientras, a fuera, había los otros dos esperando dentro de un vehículo. Al salir la niña, esta se paró a hablar con ellos y le ofrecieron 10 euros para que entrara en el vehículo, pero ella se negó e intentaron convencerla.

La menor salió corriendo y pidió ayuda a su madre, que la estaba viendo desde el balcón. Fue ella quien llamó al 112 y hasta el lugar se desplazaron Mossos y Policía Local. Cuando llegaron, sin embargo, el vehículo ya se había marchado. Los cuatro hombres sospechosos son conocidos de la policía y los tienen identificados. Por todo ello, hay una investigación abierta para determinar las motivaciones que había detrás de los hechos.