Puigdemont reúne a la ejecutiva de Junts en Perpiñán para escenificar la ruptura con el PSOE

Carles Puigdemont ha reunido la plana mayor de Junts en Perpiñán para decidir el futuro de la relación con el PSOE, después de lo que consideran "incumplimientos" de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. La maquinaria ya se puso en marcha este domingo, con una reunión de la dirección permanente, y continúa este lunes, donde a las 10h ha sido citada toda la ejecutiva nacional del partido. Ahora mismo, la formación se decanta por escenificar la ruptura con los socialistas, una ruptura que se validaría en una consulta a la militancia esta misma semana. A la espera de que comparezcan a las 17h para comunicar la decisión, habrá que ver cómo se traduce en la práctica, con sus 7 votos decisivos en el Congreso de los Diputados.

Después de semanas de advertir que "pasarían cosas", el miércoles pasado fue la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, quien subió el tono contra Pedro Sánchez y el PSOE, un discurso planificado previamente. Mientras Pedro Sánchez pedía "tiempo" a Junts, la vicepresidenta del partido lo acusó de poner sobre la mesa cuestiones como el cambio horario o Palestina, pero obviar los compromisos contraídos en 2023. Nogueras también le reprochó que "persiga" a los autónomos y que "bloquee" las iniciativas de su formación contra el empleo y la multirreincidencia. "Quizás se tendrían que hablar menos cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio", dijo durante la sesión de control.

Pocas horas después, Carles Puigdemont convocó a la ejecutiva nacional el lunes a Perpiñán, en una reunión que se prevé larga, con un único punto al orden del día: "Balance del Acuerdo de Bruselas y acciones a emprender". En estos momentos, el expresidente se inclina para escenificar la ruptura de las relaciones con los socialistas, a la expectativa de qué consecuencias tiene eso en la legislatura española.

En una intervención en el Congreso Municipalista este sábado, el secretario general del partido, Jordi Turull, aseguró que vienen "momentos complicados" y aunque no mencionó explícitamente al PSOE en ningún momento, indicó que al partido estarían "a la altura".