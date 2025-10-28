Junts rompe los acuerdos con el PSOE y deja al Gobierno de coalición en la cuerda floja

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La dirección de Junts decidió ayer por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, dejando al Gobierno que preside Pedro Sánchez sin la mayoría de la investidura, una decisión que las bases del partido de los de Carles Puigdemont deberán ratificar en una consulta que arrancará mañana y finalizará el jueves. Si la militancia apoya la decisión, el Ejecutivo central “no podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno”, anunció el presidente de los juntistas desde Perpignan tras finalizar la reunión de la cúpula del partido. En el encuentro, Puigdemont trasladó a la dirección su propuesta de ruptura, acordada ya el domingo con la permanente de Junts, el órgano de mando más restringido de la formación independentista.

Durante su comparecencia, el expresident de la Generalitat evitó hacer alusión a una hipotética moción de censura a Sánchez o pedir un adelanto electoral, aunque sí que invitó al PSOE a “reflexionar” y a “responder ante la ciudadanía de qué manera piensan seguir gobernando”. Para Puigdemont, la responsabilidad de esta ruptura es únicamente de los socialistas, al ser quien tiene el poder para hacer cumplir los acuerdos alcanzados. “El PSOE ha considerado que sus tempos y ritmos eran los únicos válidos. Ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y señales que hemos ido lanzando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”, aseveró.

De recibir el aval de las bases de Junts, la ruptura con el PSOE se traducirá en el fin de las reuniones en Suiza con el verificador internacional y también “se notará” en el Congreso, donde Junts no negociará nada con el Gobierno, que se enterará “por el panel de votación” de la posición del partido, explicaron fuentes de la formación. En este sentido, señalaron que votarán lo que consideren de acuerdo a su programa electoral. “Romper significa romper”, enfatizaron. La consulta a la militancia arrancará mañana a las 10:00 horas y se alargará hasta el jueves a las 18:00 horas, cuando se darán a conocer públicamente los resultados de la misma.

Según las citadas fuentes del partido, durante la última reunión que mantuvieron en Suiza, al PSOE “ya le quedó claro” el posicionamiento de Junts, y el domingo por la noche los socialistas ya eran conocedores de la decisión tomada por la permanente de Junts.

De la oficialidad del catalán, a las competencias en inmigración

Puigdemont justificó ayer la ruptura con el PSOE por los “incumplimientos” de los acuerdos alcanzados en Suiza. Entre ellos, citó la publicación de las balanzas fiscales; las cifras de ejecución presupuestaria; la presencia de Catalunya en organismos internacionales en los que podría entrar; la desclasificación de documentos relacionados con los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils; la “descongelación” de leyes sobre multirreincidencia y empleos residenciales; el traspaso de los secretarios e interventores municipales, o la capacidad de que los ayuntamientos puedan gastar los remanentes de tesorería. Entre estos incumplimientos también están la oficialidad del catalán en la UE, un pacto que el PSOE trató de avanzar esta semana entablando un diálogo bilateral con Alemania tras la amenaza de Junts. En el tintero también queda el traspaso de las competencia de inmigración a Catalunya, que fue tumbada a su paso por el Congreso.