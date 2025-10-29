Familiares de víctimas llaman "asesino" a Carlos Mazón en la entrada del presidente valenciano al funeral de Estado

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Familiares de víctimas de la dana de hace un año en la Comunidad Valenciana han proferido gritos como "asesino", "prisión" o "dimisión" al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuando ha entrado en el recinto donde se ha celebrado el funeral de Estado en recuerdo de los muertos. Han sido momentos tensos que se han producido justo antes de empezar el acto por las 237 víctimas, 229 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla – la Mancha y 1 en Andalucía. El acto ha empezado a las seis de la tarde como estaba previsto.

Dos horas antes han ido llegando los familiares y las autoridades, empezando por las municipales, seguidas de las autonómicas, de los ministros del gobierno español, de los presidentes del Congreso y del Senado y de las altas instancias judiciales.

Cinco minutos antes de las seis menos cuarto de la tarde ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a menos cuarto en punto los reyes, recibos por el jefe del ejecutivo. Antes de empezar el funeral, el rey y el presidente del gobierno español se han reunido con los representantes de las víctimas para expresarles el pésame cuando hace un año de la tragedia. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha formado parte de la comitiva oficial de este encuentro.