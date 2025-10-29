Mazón declara día de luto el 29 de octubre y admite que "hubo cosas que tendrían que haber funcionado mejor"

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado el 29 de octubre como día de luto oficial y de recuerdo a las víctimas de la dana. "El 29 de octubre nunca caerá al olvido, aquel día y los que lo siguieron continuarán siempre grabados en la memoria colectiva", ha afirmado Mazón durante la declaración institucional con motivo del primer aniversario de las riadas. Durante su intervención, el presidente de la Generalitat Valenciana ha admitido que en la gestión de la catástrofe "hubo cosas que tendrían que haber funcionado mejor". "Tratamos de hacer lo mejor en unas circunstancias inimaginables, pero en algunos casos no fue suficiente. Y lo tenemos que reconocer", ha añadido.

Mazón ha afirmado que este primer aniversario no tiene que ser un día de "confrontación", pero ha remarcado que sí que se tendría que "reflexionar" sobre cómo los valencianos se sintieron "desamparados" tanto el día de la dana como los siguientes.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha asegurado que justo| hace un año se vivió "una de las catástrofes más devastadoras de la historia" en la Comunidad Valenciana. Por este motivo, ha aprobado declarar los próximos tres días como luto oficial, y hacer que durante los próximos años sea una jornada de "recuerdo".

Una sociedad civil "unida y comprometida"

El presidente, que no ha querido entrar en detalles sobre la cuestionada gestión de las riadas, ha puesto el foco en la respuesta de la sociedad civil. "En el momento más difícil la sociedad mostró que es un pueblo unido, generoso, valiente y comprometido", ha dicho. Aparte, también ha querido agradecer el apoyo y compromiso "de todo el pueblo español", que "se volcó en la ayuda".

Aparte, ha asegurado que el aniversario del desastre de la dana ha servido a la Generalitat para "reafirmar la determinación de no dejar a nadie atrás" y para "seguir impulsando las actuaciones necesarias para asegurar la cooperación, reforzar la seguridad y mejorar la prevención". "Del dolor tiene que surgir la fuerza; y de la memoria, la esperanza", ha expresado.