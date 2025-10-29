Netanyahu ordena “ataques contundentes” sobre Gaza

Militantes de Hamás llevan una bolsa blanca que contiene un cuerpo en un túnel en Khan Yunis. - EFE/EPA/HAITHAM IMAD

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer atacar de forma “contundente” e “inmediata” el sur de Gaza tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego. La oficina de Netanyahu aseguró que los restos del cadáver que los islamistas devolvieron el lunes no corresponden a ninguno de los cuerpos de los 13 rehenes que siguen dentro de la Franja, sino a los de un cautivo que el Ejército israelí encontró en noviembre de 2023 en la Franja y que ya fue enterrado.

“Tras completar el proceso de identificación esta mañana, se descubrió que los restos que fueron devueltos anoche pertenecen al secuestrado Ofir Tzarfati, que fue recuperado de la Franja de Gaza en una operación militar hace aproximadamente dos años”, señaló en un comunicado la oficina del mandatario israelí.

La portavoz, Shosh Bedrosian, aseguró que unas imágenes grabadas por un dron muestran a milicianos de Hamás depositando los restos de un rehén en un hoyo, para después avisar al personal de la Cruz Roja.

“Hamás cavó un hoyo en el suelo ayer, colocó los restos parciales de Ofir dentro, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) captaron toda la secuencia de eventos con un dron militar, un acto deliberado y un vergonzoso engaño”, aseguró.

Por su parte, Hamás, que había asegurado que entregaría ayer el cuerpo de otro rehén, se retractó y señaló que aplazarán la entrega del cadáver debido a las “violaciones” israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Horas antes, el Ejército israelí atacó la zona de Rafah en el sur de Gaza en respuesta a un presunto ataque de Hamás a sus tropas en la misma zona del enclave, informó una fuente militar y confirmaron fuentes locales.