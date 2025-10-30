Emoción, dolor e indignación

El rey Felipe VI y la reina Letizia abrazan a familiares de los fallecidos por la dana en el funeral de Estado. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un año después del mayor desastre natural de este siglo en España, las víctimas de la dana tuvieron ayer su homenaje en forma de funeral de Estado, conmemorado en el Museo de las Artes y las Ciencias de València. 229 fallecidos en la Comunitat, sumados a siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía.

El acto fue presidido por el rey Felipe VI –acompañado de la reina Letizia– y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que conversaron antes del inicio de la ceremonia con familiares de las víctimas. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no saludó a los familiares, después de que estos le pidieran durante los últimos meses que no asistiera al funeral por su gestión de la catástrofe. Justo antes de empezar el acto, varias personas reprocharon al mandatario valenciano su presencia con insultos como “cobarde, rata y asesino”.

El funeral, al que asistieron políticos como Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo o Salvador Illa, se inició con la lectura de las 237 víctimas mortales por la dana por parte de la periodista Lara Siscar. Algunos de los familiares llevaron fotos de los fallecidos y no pudieron contener las lágrimas. Tras la lectura, los monarcas hicieron entrega de la corona de laurel en el monumento a las víctimas en el centro del Museo.

Andrea Ferrari, Naiara Chuliá y Virgina Ortiz, familiares de víctimas, ofrecieron discursos en los que destacaron el recuerdo a los fallecidos, las dificultades de los supervivientes y la solidaridad de los voluntarios. Y, refiriéndose a Mazón, afirmaron que “quien omite su deber, comete el acto primigenio que deriva en muertes”.

Seguidamente, Felipe VI trasladó su “dolor y cariño” a los familiares y consideró necesario seguir analizando las causas de la tragedia para extraer “con rigor y serenidad” las lecciones necesarias. “Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”, pidió el monarca, que señaló que cada víctima “forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”. Las protestas contra Mazón siguieron después de la ceremonia, con graves insultos hacia el dirigente popular y una concentración de más de 200 personas a las puertas del Museo, cifra similar a las que pidieron su dimisión en Barcelona.

Mientras, la plaza Mayor de la localidad de Letur (Albacete) acogió ayer un acto de memoria por los seis vecinos fallecidos por la dana en el municipio, donde se reconoció el trabajo de los voluntarios durante la tragedia.

Sillas vacías por la presencia de Mazón en la ceremonia

El funeral de Estado de la dana quedó marcado por el dolor y la indignación por la presencia del jefe del Consell, Carlos Mazón, que fue insultado antes y después del mismo. Las principales asociaciones de víctimas pidieron al president que no fuera al acto, denunciando su gestión de la crisis y la tardanza en enviar el mensaje Es-Alert a la población el día de la dana. Familiares de 24 víctimas decidieron no asistir a la ceremonia y quedaron varias sillas vacías en el Museo. “Nos parece un insulto haber metido a los verdugos con las víctimas”, lamentaron dos hijos de un fallecido, que no estuvieron presentes por “repulsión” en un acto que “debía servir para honrar a nuestros seres queridos”.