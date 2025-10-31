Cárcel por acosar a una familia por el castellano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona condenó ayer a un tuitero a dos años de cárcel por un delito de odio por publicar mensajes que llamaban al aislamiento social y el hostigamiento de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que logró que la justicia impusiera un 25% de clases en castellano en su escuela. En su sentencia, la Audiencia absuelve a otros dos tuiteros que estaban acusados de acosar a la familia, al entender que, pese a que publicaron comentarios “injuriosos y despectivos”, no constituían llamamientos directos o indirectos al odio, la violencia o la discriminación. Además de los dos años de cárcel, la sentencia le impone el pago de una multa de 1.980 euros y una indemnización de 7.500 euros a la familia por los daños morales, así como una inhabilitación especial para el ámbito docente, deportivo, cultural o de tiempo libre durante 5 años.