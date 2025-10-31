Investigan a la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios forestales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación sobre la gestión de los incendios forestales del pasado agosto, después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio presentase una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La asociación apuntó a la posible comisión de “delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración”.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señaló en la denuncia, donde recordó que “no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal” tras catástrofes ocurridas en 2022.

Suárez-Quiñones aseguró que se han producido cambios “muy potentes” en estructura e inversión que “han funcionado muy bien” en los siguientes años, salvo en las “tres semanas fatídicas con circunstancias desconocidas” de 2025. Este verano, tres personas murieron y al menos 140.000 hectáreas fueron arrasadas en Castilla y León.