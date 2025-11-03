Un detenido por apuñalar a diez personas en un tren en Londres

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un ciudadano británico de 32 años es el único detenido por un ataque a puñaladas que se produjo la noche del sábado en un tren de pasajeros que iba hacia Londres, uno de los incidentes más graves en los últimos años en el país y que causó heridas a diez personas, una de ellas aún en peligro de muerte. La policía británica descartó, tras varias horas de incertidumbre, que exista un móvil ideológico. “Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista”, dijo el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde la estación de Huntingdon (norte de Inglaterra) donde ocurrieron los hechos. Otro británico de 35 años, que había sido arrestado en un primer momento, fue puesto en libertad ayer al demostrarse que no estaba implicado en el ataque, según la policía.

Un empleado de la compañía LNER, que operaba el tren, se encuentra en peligro de muerte después de que intentase “de forma heroica” oponerse al ataque, indicó la policía británica, que señaló que su actuación “salvó muchas vidas”. Cinco de los diez heridos en el ataque han sido ya dados de alta en el hospital donde fueron atendidos.El ahora detenido atacó, aparentemente de forma aleatoria, a personas a bordo de un tren que iba repleto de pasajeros un sábado por la noche y que cubría la línea entre Doncaster y la estación de King´s Cross, en el norte de Londres. La Policía aún no ha aclarado los motivos del ataque. Los testigos describieron escenas dantescas de un baño de sangre a bordo de los vagones: “Era como salida de una película, no parecía real”.

Acusado en Berlín de planear atentados

Un joven de 22 años de ascendencia siria fue ayer detenido en Berlín bajo sospecha de preparar planes de atentado. El joven habría compartido en varias ocasiones propaganda de la organización terrorista Estado Islámico en una red social, canciones o himnos con contenido yihadista, y que en el registro se incautaron materiales aptos para la fabricación de artefactos explosivos.