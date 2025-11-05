Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York y desafía la deriva ultraderechista de Trump

Fotografía publicada en la cuenta oficial de la red social X @ZohranKMamdani del candidato demócrata en la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, al costat de la seua esposa, Rama Duwaji, després de votar dimarts.EFE/@ZohrankMamdani

El candidato demócrata Zohran Kwame Mamdani ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York con el 50,4%, según los resultados declarados este miércoles por medios como la CNN o la CBS. Prometiendo congelar alquileres y ofrecer buses y escuelas infantiles gratuitas en la ciudad, Mamdani, de 34 años, ha derrotado al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de 67 años, que se presentaba como independiente después de perder a las primarias demócratas. Tal como pronosticaban las encuestas, Mamdani será el primer alcalde musulmán y milenial de Nueva York. De esta manera, la ciudad mayor de los Estados Unidos se desmarca de la deriva ultraderechista del país presidido por Donald Trump.

"Hemos derrocado a una dinastía política", ha celebrado Mamdani después de conocer los resultados. El joven demócrata cree que ha conseguido ganarporque los neoyorquinos "se han permitido esperar que lo imposible se pueda hacer posible" y ha reivindicado que Nueva York seguirá siendo "una ciudad de inmigrantes" que a partir de ahora "será liderada por un inmigrante".

La mayoría de encuestas ya preveían la victoria de Mamdani, a quien daban entre un 40-50% de los votos, seguido de Cuomo a unos 10 puntos de distancia. Con una breve trayectoria política hasta ahora –era miembro de la asamblea en el estado de Nova York–, Mamdani ha hecho una campaña centrada en el coste de la vida de los neoyorquinos y la crisis de la vivienda.