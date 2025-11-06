Zelenski visitará España los próximos días

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a España los próximos días, en unas fechas todavía sin confirmar por motivos de seguridad. El Gobierno español ha indicado que todavía se están ultimando todos los detalles del encuentro entre Zelenski y Sánchez.

Será la segunda vez que el actual presidente de Ucrania visite el país, después de mayo del 2024. La visita llega después de que se tuviera que emplear en abril de este año por el funeral del Papa Francisco, que obligó a anular la visita programada de Zelenski a España.