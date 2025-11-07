El TS no vulneró los derechos de los líderes del ‘procés’, según el TEDH

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló ayer la decisión de la Justicia española de 2017 de mantener en prisión preventiva a los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez durante el procés para “preservar el orden constitucional”, por lo que niega que el Tribunal Supremo (TS) vulnerara sus derechos políticos por las restricciones a presentarse como candidatos a las elecciones catalanas de diciembre del mismo año.

El TEDH desestimó las demandas presentadas por los dirigentes contra la decisión del magistrado Pablo Llarena, al considerar que el TS aportó razones “suficientes” para justificar la prisión preventiva por el referéndum y que los partidos independentistas pudieron participar en las elecciones y proponer candidatos. “El Tribunal considera que las autoridades nacionales equilibraron los diversos intereses en juego de una manera que no se puede calificar de arbitraria ni de vulnerar la libre expresión de la opinión popular”, recoge la sentencia.

Además, Estrasburgo afirma que la “ideología” no era la “causa” de la prisión provisional de los líderes del procés y concluye que existían “medios legales y constitucionales que les permitieran expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”. Según el TEDH, los elementos invocados por Turull, Junqueras y Sánchez no son “suficientemente homogéneos” y no vulneran ningún artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, remarcó que no comparte la sentencia. “Mantenemos que mi encarcelamiento, en pleno debate de investidura, respondió a criterios políticos para descabezar, como ya dijo alguien, el movimiento independentista”, señaló el dirigente juntista. Mientras, ERC defendió que la discusión judicial continúa pendiente de resolverse y esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, afirmó que “las decisiones del Supremo tienen una motivación política” y denunció la “operación represiva para apartar el independentismo de las instituciones”.