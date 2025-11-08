Turull insiste en que "el PSOE se ha cargado la legislatura" pero evita pedir elecciones: "El botón lo tiene Sánchez"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Jordi Turull ha insistido en que el PSOE "se ha cargado la legislatura" española y que Pedro Sánchez tiene que "reflexionar" sobre cómo piensa salir adelante los dos años que quedan, pero ha evitado pedir elecciones generales anticipadas.

"Quien tiene el botón de elecciones o no elecciones es el presidente del gobierno español y tiene que reflexionar como piensa salir adelante cuando no tiene mayoría en el Congreso", ha asegurado el secretario general de Junts este sábado desde Vic, donde ha participado en uno de los 110 puestos que el partido ha desplegado por toda Cataluña para "explicarse en la calle". Por otra parte, Turull ha afirmado que no se puede hacer "política útil" en Madrid llegando a acuerdos "con gente que no cumple" los pactos.